Французский, Английский, Белорусский (перевод, транскрибация, создание субтитров)
Выполню перевод любой сложности быстро и в срок,
Также оказываю услуги по созданию субтитров и транскрибации видео/аудио файлов.
Языковые пары:
французский-русский (белорусский);
английский-русский (белорусский);
русский-белорусский;
Опыт работы более 6 лет.
За более подробной информацией обращайтесь:
Skype: gierrerycz
Email: [email protected]; [email protected]
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Портфолио
- Транскрибация видео (англ.)233 просмотра
- Буклеты по транспланталогии188 просмотров
- Статья на спортивную тематику (футбол), fr-ru229 просмотров
- Субтытры да Тэорыі вялікага выбуху (eng-blr)353 просмотра
- Обязательство на продажу223 просмотра
- Копия акта гражданского состояния273 просмотра
- Ведомость на беспошлинный вывоз товаров246 просмотров
- Договор на доставку и установку оборудования227 просмотров
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