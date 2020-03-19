Iraven

Идаэль Iraven

 
33 годаБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Французский, Английский, Белорусский (перевод, транскрибация, создание субтитров)

Выполню перевод любой сложности быстро и в срок,

Также оказываю услуги по созданию субтитров и транскрибации видео/аудио файлов.

Языковые пары:

французский-русский (белорусский); 

английский-русский (белорусский);

русский-белорусский;

Опыт работы более 6 лет.

За более подробной информацией обращайтесь:

Skype: gierrerycz

Email: [email protected]; [email protected]

Переводы
нет отзывов
$4/час
от $2от 24 часов
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