Французский, Английский, Белорусский (перевод, транскрибация, создание субтитров)

Выполню перевод любой сложности быстро и в срок,

Также оказываю услуги по созданию субтитров и транскрибации видео/аудио файлов.

Языковые пары:

французский-русский (белорусский);

английский-русский (белорусский);

русский-белорусский;

Опыт работы более 6 лет.

За более подробной информацией обращайтесь:

Skype: gierrerycz

Email: [email protected]; [email protected]