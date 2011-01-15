IrbisArt_ru

Михаил IrbisArt_ru

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Профессиональная верстка, уникальный дизайн, итеграция в CMS .

Предлагают Вам:

- профессиональную, кроссбраузерную, валидную, семантическую верстку сайтов, ориентированную под SEO-оптимизацию;

- качественный, уникальный дизайн сайта любой сложности;

- интеграция вёрстки в CMS по вашему заказу.

Сайт под ключ в кратчайшие сроки!

Предоплата 50% (более сотни работ и отзывов) http://irbis-port.3dn.ru/

(мой новый сайт в разработке: http://irbisart.ru/)

[email protected]

icq: 413-133-755

HTML-верстка
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