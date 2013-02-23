Ire

Ирина Ire

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Образование: Академия Искусств. ФД и ДПИ

Специальность: объемный, промышленный, бытовой дизайн

Диплом 2014

Опыт работы:

1. Фотостудия Schoolart (Представитель компании), работа с клиентами.

2. БГАИ (Минск)

 создание дизайн-проектов, пластическое моделирование, трэш дизайн.

3. ОДО Информмаркет

Ключевые навыки: Пунктуальность, ответственность, общительность, быстро учусь, стараюсь избегать конфликтов, самоорганизованность, исполнительность, порядочность.

Знание программ: CorelDraw, PhotoShop, 3ds Max, Stitcher Unlimite, Photomatix Pro.

Знание языков:

Русский - владею в совершенстве

Английский – начальный

Польский - начальный

Гражданство: Беларусь

Отзывы заказчиков

Ditmar
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Фирменный стиль (визитка, конверт, бланк)
Классный фирменный стиль - спасибо!
Хороший заказчик, с пониманием того, чего именно он хочет. По больше бы таких)
Ответный отзыв
Фирменный стиль
1 отзыв
от $50
от 1 дня
#112
Верстка полиграфии
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#190
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от $20
от 1 дня
#1221
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от $10
от 1 дня
#1250
Логотипы и Знаки
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от $30
от 1 дня
#3837