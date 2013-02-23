Образование: Академия Искусств. ФД и ДПИ
Специальность: объемный, промышленный, бытовой дизайн
Диплом 2014
Опыт работы:
1. Фотостудия Schoolart (Представитель компании), работа с клиентами.
2. БГАИ (Минск)
создание дизайн-проектов, пластическое моделирование, трэш дизайн.
3. ОДО Информмаркет
Ключевые навыки: Пунктуальность, ответственность, общительность, быстро учусь, стараюсь избегать конфликтов, самоорганизованность, исполнительность, порядочность.
Знание программ: CorelDraw, PhotoShop, 3ds Max, Stitcher Unlimite, Photomatix Pro.
Знание языков:
Русский - владею в совершенстве
Английский – начальный
Польский - начальный
Гражданство: Беларусь
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
12 лет назад
Классный фирменный стиль - спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, с пониманием того, чего именно он хочет. По больше бы таких)
Фирменный стиль
1 отзыв
от $50
от 1 дня
#112
Верстка полиграфии
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#190
Наружная реклама
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1221
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нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1250
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#3837