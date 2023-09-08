HTML - верстальщик, вэб-разработчик

Привет!

Я начинающий специалист по веб-разработке с хорошим знанием HTML, CSS, GIT и опытом работы с инструментами дизайна, такими как Figma и PerfectPixel.

Готов учиться и применять новые знания в практических проектах. В данный момент прохожу самостоятельное обучение в RSSchool.

У меня есть портфолио с проектами, над которыми я работал в рамках самообучения. Здесь вы можете ознакомиться с примерами моей работы: https://irek81.github.io/rsschool-cv/

Я готов приступить к работе над вашим проектом и активно общаться в процессе сотрудничества.