Пока другие сомневаться и долго думают - я работаю и спешу на помощь!!)

Всем Здравствуйте!!!

Меня зовут Ирина!! Я живу в одном из прекрасных городов Украины - Тернополе!!😍 До начала полномасштабной войны в Украине,я могла себе позволить работать на обычной работе, каждый день получать удовольствие от общения с разными людьми, узнавать что-то новое,неприменно интересное и увлекательное!!

Но увы,война внесла в мою жизнь огромное изменения,"перевернув"мой привычный мир,кардинально и безпощадно!!

По этому я решила стать копирайтером, чтобы и дальше помогать людям только с помощью интернета!!!

Я в совершенстве владею русским,украинским , английским и немецким языком!!!

Очень комуникабельная,по этому легко нахожу общий язык с людьми с разных социальных слойов общества,с разными потребностями и убиждениями!!!

Очень надеюсь,что каждому кто обратиться ко мне,я стану незаменимой помощницей!!