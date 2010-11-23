Готова работать!

Добрый день!

Меня зовут Ирина.

Долгое время работаю в сфере полиграфии: редактор подросткового журнала. Опыт работы копирайтером и рерайтером имеется.

Готова взяться за работу и гарантирую:

-Быстроту

-Ответственность

-Аккуратность и грамотность

-УНИКАЛЬНОСТЬ СТАТЕЙ! 100%

Дополнительно:

помимо занятости в сфере печатания текстов и оформления сайтов, я-переводчик ( английский язык и немецкий). Работу осуществлю быстро и качественно!

Ожидаю предложений!