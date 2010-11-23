Готова работать!
Добрый день!
Меня зовут Ирина.
Долгое время работаю в сфере полиграфии: редактор подросткового журнала. Опыт работы копирайтером и рерайтером имеется.
Готова взяться за работу и гарантирую:
-Быстроту
-Ответственность
-Аккуратность и грамотность
-УНИКАЛЬНОСТЬ СТАТЕЙ! 100%
Дополнительно:
помимо занятости в сфере печатания текстов и оформления сайтов, я-переводчик ( английский язык и немецкий). Работу осуществлю быстро и качественно!
Ожидаю предложений!
Действие аккаунта приостановлено!