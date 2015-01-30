IrenSheldi

Разработка уникального графического и веб-дизайна. Выгодные цены.

Предлагаю услуги по разработке веб графики (дизайна) сайтов и все сопутствующие к ним.

Схема работы:

1. Обсуждение подробностей проекта, ТЗ и бюджета.

2. Заказчик вносит предоплату (от 30% до 50% по договоренности, в зависимости от специфики проекта).

3. Выполнение работ, предоставление эскизов (Срок на разработку дизайна главной 2–4 дней, внутренних страниц 2–3 дня)

4. После окончательного утверждения результатов заказчиком вносится вторая часть оплаты, после чего я предоставляю все открытые исходники по проекту (например *.psd файлы со слоями, пакет шрифтов и т.д.).

Стоимость услуг/разработки индивидуальная и обсуждаемая.

Ориентировочная стоимость разработки:

1. Дизайн главной страницы - от 30 $

2. Дизайн внутренних страниц - от 15 $/шт

3. Дизайн лендинга (Landing page, Посадочная страница) - от 30 $

4. Шапки, иконки и прочая мелкая графика - от 10$

5. Логотип - от 10$