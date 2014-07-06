Копирайтинг со вкусом. Рекламные, продающие и seo-тексты, компреды, статьи.

Пишу SEO-оптимизированные, читабельные и интересные для людей, качественные и 100% уникальные тексты.

Чётко соблюдаю требования тех. задания и сроки выполнения заказа. Органично вписываю ключевые слова.

Большой опыт в написании продающих, рекламных текстов, коммерческих предложений и обзорных статей, а также текстов для главных страниц и разделов сайтов.

Наполняю сайты "под ключ", работаю с интернет-магазинами, создаю уникальные описания для товаров.

Все тексты проверяет корректор, единый стиль, высокое качество.

Для связи:

ICQ: 608965745

Skype: irenwinki

e-mail: [email protected]