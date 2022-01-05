Меня зовут Ирина, мне 23 года. Закончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, специальность - менеджмент организации.

В настоящее время заканчиваю обучение в онлайн-университете цифровых профессий "Поток" по специальности “Администратор онлайн-школ” на платформе GetCourse у преподавателя Лейлы Риккуччи. Я способна выдерживать интенсивный режим работы. Быстро осваиваю новые направления деятельности, овладеваю новыми навыками. Внимательна к деталям, доведу Ваш проект до желаемого результата. Имею стремление к профессиональному развитию. Готова работать как самостоятельно, так и в команде.