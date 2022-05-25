Irene_Moore

Дизайнер для твоих презентаций и не только!
Уже более двух лет создаю современные дизайны с индивидуальным подходом к каждому заказчику.
Люблю:
- Создавать красоту
- Упрощать людям жизнь
Оформлю:
- Презентации
- Текстовые документы
- Обложки на YouTube
- Продающие карточки на ВБ
- Чек-листы
- Гайды
Имею опыт работы с:
- Microsoft PowerPoint
- Microsoft Word
- Adobe Photoshop
В работе со мной вы получите:
- Качественно выполнение заказов на украинском и русском языках
- Выполнение задач в оговоренные сроки (1-3 дня)
- Внесение правок, что бы вы остались довольны результатом на все 100%.
- Если в вашем материале обнаружу ошибки или неточности – обязательно подскажу и поправлю.
- Доступную ценовую политику
Этапы выполнения заказа:
- Получение заказа (идеально - наличие минимального ТЗ)
- Предоплата/безопасный платеж в размере 30%
- Изучение материала и, возможно, встречные вопросы к вам для более точного понимания.
- Направляю макет на предварительное согласование
- Работа с возможными замечаниями
- Окончательное утверждение
- Полная оплата.
- Передача рабочего файла удобным вам способом
- Обмен хорошим настроение