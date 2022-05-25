Irene_Moore

Ирина Irene_Moore

 
30 летУкраина/Кривой Рог
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайнер для твоих презентаций и не только!

Уже более двух лет создаю современные дизайны с индивидуальным подходом к каждому заказчику.

Люблю:

  • Создавать красоту
  • Упрощать людям жизнь

Оформлю:

  • Презентации
  • Текстовые документы
  • Обложки на YouTube
  • Продающие карточки на ВБ
  • Чек-листы
  • Гайды

Имею опыт работы с:
  • Microsoft PowerPoint
  • Microsoft Word
  • Adobe Photoshop

В работе со мной вы получите:
  • Качественно выполнение заказов на украинском и русском языках
  • Выполнение задач в оговоренные сроки (1-3 дня)
  • Внесение правок, что бы вы остались довольны результатом на все 100%.
  • Если в вашем материале обнаружу ошибки или неточности – обязательно подскажу и поправлю.
  • Доступную ценовую политику

Этапы выполнения заказа:

  • Получение заказа (идеально - наличие минимального ТЗ)
  • Предоплата/безопасный платеж в размере 30%
  • Изучение материала и, возможно, встречные вопросы к вам для более точного понимания.
  • Направляю макет на предварительное согласование
  • Работа с возможными замечаниями
  • Окончательное утверждение
  • Полная оплата.
  • Передача рабочего файла удобным вам способом
  • Обмен хорошим настроение
До новых совместных работ!
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