Irene_Moore

Дизайнер для твоих презентаций и не только!

Уже более двух лет создаю современные дизайны с индивидуальным подходом к каждому заказчику.

Люблю:

Создавать красоту

Упрощать людям жизнь

Оформлю:

Презентации

Текстовые документы

Обложки на YouTube

Продающие карточки на ВБ

Чек-листы

Гайды

Имею опыт работы с:

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Adobe Photoshop

В работе со мной вы получите:

Качественно выполнение заказов на украинском и русском языках

Выполнение задач в оговоренные сроки (1-3 дня)

Внесение правок, что бы вы остались довольны результатом на все 100%.

Если в вашем материале обнаружу ошибки или неточности – обязательно подскажу и поправлю.

Доступную ценовую политику

Этапы выполнения заказа:

Получение заказа (идеально - наличие минимального ТЗ)

Предоплата/безопасный платеж в размере 30%

Изучение материала и, возможно, встречные вопросы к вам для более точного понимания.

Направляю макет на предварительное согласование

Работа с возможными замечаниями

Окончательное утверждение

Полная оплата.

Передача рабочего файла удобным вам способом

Обмен хорошим настроение

До новых совместных работ!