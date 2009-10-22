Профессиональный переводчик с НЕМЕЦКОГО

Образование

Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" (2002-2007 гг.), специальность «Перевод».

Тематика переводов:

Тексты общей тематики, IT, машиностроение, строительство, экономика.

Языковые пары:

русский/немецкий, немецкий/русский

украинский/немецкий, немецкий/украинский

Опыт работы

Сотрудничество с переводческими агентствами в качестве внештатного переводчика (2004 г. - настоящее время)

Языковые стажировки в Германии (г. Дрезден, 2006-2008 гг.)

Фирма «Jeremias» (системы отвода продуктов сгорания), штатный переводчик. (2006-2007 гг.)

Преподаватель немецкого языка на курсах иностранных языков при Харьковском авиационном университете. (2006 г.)

Частный репетитор по немецкому языку. (2003-2008 гг.)

Основные словари и справочники, используемые при переводе:

ABBYY Lingvo 12, DUDEN Universalwoerterbuch, DUDEN Synonymwoerterbuch, DUDEN Stilwoerterbuch, Словарь сокращений немецкого языка, Словарь имен собственных немецкого языка.