Образование
Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" (2002-2007 гг.), специальность «Перевод».
Тематика переводов:
Тексты общей тематики, IT, машиностроение, строительство, экономика.
Языковые пары:
русский/немецкий, немецкий/русский
украинский/немецкий, немецкий/украинский
Опыт работы
Сотрудничество с переводческими агентствами в качестве внештатного переводчика (2004 г. - настоящее время)
Языковые стажировки в Германии (г. Дрезден, 2006-2008 гг.)
Фирма «Jeremias» (системы отвода продуктов сгорания), штатный переводчик. (2006-2007 гг.)
Преподаватель немецкого языка на курсах иностранных языков при Харьковском авиационном университете. (2006 г.)
Частный репетитор по немецкому языку. (2003-2008 гг.)
Основные словари и справочники, используемые при переводе:
ABBYY Lingvo 12, DUDEN Universalwoerterbuch, DUDEN Synonymwoerterbuch, DUDEN Stilwoerterbuch, Словарь сокращений немецкого языка, Словарь имен собственных немецкого языка.