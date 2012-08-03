Irin85

Ирина Irin85

 
38 летРоссия/Омск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Переводы с английского языка, рерайтинг, копирайтинг, редактирование статей

Свободно владею английским языком, французским со словарем. Грамотно владею русским языком.

Образование: факультет иностранных языков, специальность: лингвист-переводчик.

Опыт работы:

- переводчик в международном агентстве знакомств

- менеджер-переводчик в центре изучения иностранных языков

- переводчик в бельгийском филиале магазина товаров для детей

- участие в краткосрочных проектах в качестве переводчика (деловые встречи, выставки, экскурсии)