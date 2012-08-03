Переводы с английского языка, рерайтинг, копирайтинг, редактирование статей
Свободно владею английским языком, французским со словарем. Грамотно владею русским языком.
Образование: факультет иностранных языков, специальность: лингвист-переводчик.
Опыт работы:
- переводчик в международном агентстве знакомств
- менеджер-переводчик в центре изучения иностранных языков
- переводчик в бельгийском филиале магазина товаров для детей
- участие в краткосрочных проектах в качестве переводчика (деловые встречи, выставки, экскурсии)
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