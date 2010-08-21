Образование
Сибирский Федеральный Университет,
юридический факультет, отделение сравнительного правоведения, юрист,
диплом с отличием
Повышение квалификации/курсы
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации, Сибирский Федеральный Университет,
Диплом по дополнительной квалификации
Должность
директор юридического департамента
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: юридическое сопровождение хозяйственной деятельности компании и клиентов компании
1) договорная работа: составление, юридический анализ, согласование;
2) претензионная работа;
3) юридическое консультирование (устное и письменное);
4) аудит (анализ кадровых, учредительных, хозяйственных документов), консультирование аудиторов по правовым вопросам;
5) разработка типовых документов компании и клиентов компании (гражданско-правовых договоров, предложений компании, учредительных и кадровых документов и т.п.);
6) регистрация юр. лиц и ИП, регистрация прекращения деятельности, регистрация изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, в уставе и т.п.;
7) проектная работа: анализ проекта, заключение с указанием перечня необх. документов для юридического оформления проекта, составление указанных документов, юридическое сопровождение проекта в ходе его реализации, завершение проекта.
Иностранные языки
Немецкий язык (сертификаты DSH (Гамбург), DaF(Гамбург, Институт им. Гете в Москве))
Английский язык – изучение на курсах Дипломатической академии МИД РФ с сентября 2009 г.
Членство в общественных объединениях/организациях
сотрудник Комитета по борьбе с произволом в правоохранительных органах
Юридической клиники СФУ
с августа 2009 г.
член Ассоциации юристов России
Стажировки/гранты/
международные программы
2004-2006
Участие в международной программе «Немецкоязычное обучение – немецкое право» в рамках сотрудничества юридического факультета Красноярского государственного университета (СФУ) и юридического факультета Университета г. Пассау при поддержке DAAD
(Deutschsprachigen Studiengang «Deutsches Recht»)
2004-2005
Участие в курсе «Введение в немецкое право» в рамках лекторской программы Фонда Р. Бош («Einführung in das deutsche Recht» - Robert Bosch Stiftung, Lektorenprogramm in Mittel- und Osteuropa, Staatsuniversität Krasnojarsk):
Июль-август 2005
Участие в летних курсах юридического факультета и Института межкультурной коммуникации Университета г. Байройт (ФРГ)
(Sommeruniversität Bayreuth)
Обучение в течение зимнего семестра 2006/2007 на юридическом факультете Университета г. Гамбург (ФРГ), грант Copernicus Programm, ZEIT – Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius
Практика
2007/2008
1) 1 – 28 февраля 2007 г. - Окружной Суд г. Гамбург, Палата 27 (специальная палата международного частного права) под руководством председательствующего судьи Г. Михаэля Шмидта;
2) 1- 31 марта 2007 г. – Юстициариат Парламента г. Гамбург под руководством директора Г. Петера Мейера (вопросы правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства на территории ФРГ);
3) январь – февраль 2008 г. преддипломная практика в Университетах г. Пассау и г. Франкфурта-на-Майне, юридический факультет, Институт сравнительного правоведения
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
особо подчеркну - имею отличный опыт и специализируюсь в области авторского и смежного права