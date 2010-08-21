Email

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Образование

Сибирский Федеральный Университет,

юридический факультет, отделение сравнительного правоведения, юрист,

диплом с отличием

Повышение квалификации/курсы

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации, Сибирский Федеральный Университет,

Диплом по дополнительной квалификации

Должность

директор юридического департамента

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: юридическое сопровождение хозяйственной деятельности компании и клиентов компании

1) договорная работа: составление, юридический анализ, согласование;

2) претензионная работа;

3) юридическое консультирование (устное и письменное);

4) аудит (анализ кадровых, учредительных, хозяйственных документов), консультирование аудиторов по правовым вопросам;

5) разработка типовых документов компании и клиентов компании (гражданско-правовых договоров, предложений компании, учредительных и кадровых документов и т.п.);

6) регистрация юр. лиц и ИП, регистрация прекращения деятельности, регистрация изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, в уставе и т.п.;

7) проектная работа: анализ проекта, заключение с указанием перечня необх. документов для юридического оформления проекта, составление указанных документов, юридическое сопровождение проекта в ходе его реализации, завершение проекта.

Иностранные языки

Немецкий язык (сертификаты DSH (Гамбург), DaF(Гамбург, Институт им. Гете в Москве))

Английский язык – изучение на курсах Дипломатической академии МИД РФ с сентября 2009 г.

Членство в общественных объединениях/организациях

сотрудник Комитета по борьбе с произволом в правоохранительных органах

Юридической клиники СФУ

с августа 2009 г.

член Ассоциации юристов России

Стажировки/гранты/

международные программы

2004-2006

Участие в международной программе «Немецкоязычное обучение – немецкое право» в рамках сотрудничества юридического факультета Красноярского государственного университета (СФУ) и юридического факультета Университета г. Пассау при поддержке DAAD

(Deutschsprachigen Studiengang «Deutsches Recht»)

2004-2005

Участие в курсе «Введение в немецкое право» в рамках лекторской программы Фонда Р. Бош («Einführung in das deutsche Recht» - Robert Bosch Stiftung, Lektorenprogramm in Mittel- und Osteuropa, Staatsuniversität Krasnojarsk):

Июль-август 2005

Участие в летних курсах юридического факультета и Института межкультурной коммуникации Университета г. Байройт (ФРГ)

(Sommeruniversität Bayreuth)

Обучение в течение зимнего семестра 2006/2007 на юридическом факультете Университета г. Гамбург (ФРГ), грант Copernicus Programm, ZEIT – Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius

Практика

2007/2008

1) 1 – 28 февраля 2007 г. - Окружной Суд г. Гамбург, Палата 27 (специальная палата международного частного права) под руководством председательствующего судьи Г. Михаэля Шмидта;

2) 1- 31 марта 2007 г. – Юстициариат Парламента г. Гамбург под руководством директора Г. Петера Мейера (вопросы правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства на территории ФРГ);

3) январь – февраль 2008 г. преддипломная практика в Университетах г. Пассау и г. Франкфурта-на-Майне, юридический факультет, Институт сравнительного правоведения

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

особо подчеркну - имею отличный опыт и специализируюсь в области авторского и смежного права