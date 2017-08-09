Irina280784

Ирина Irina280784

 
39 летРоссия/Тверь
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Ведение бухгалтерского и налогового учета

Ведение бухгалтерского учета:

расчет заработной платы и других начислений;

определение финансового результата, расчет налогов и сборов, формирование платежных поручений;

составление всех видов бухгалтерской и налоговой отчетности;

представление отчетов в налоговую службу, во внебюджетные фонды, в органы статистики для ИП и ООО. Опыт ведения бухучета с различными системами налогообложения. Составление и отправка деклараций по алкоголю.