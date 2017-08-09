Irina280784

Ведение бухгалтерского и налогового учета
Ведение бухгалтерского учета:
расчет заработной платы и других начислений;
определение финансового результата, расчет налогов и сборов, формирование платежных поручений;
составление всех видов бухгалтерской и налоговой отчетности;
представление отчетов в налоговую службу, во внебюджетные фонды, в органы статистики для ИП и ООО. Опыт ведения бухучета с различными системами налогообложения. Составление и отправка деклараций по алкоголю.
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