IrinaAvis

Ирина IrinaAvis

 
32 годаУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Переводчик, копирайтер

2010-2011- Переводчик медицинских текстов. Внештатный сотрудник.

2012- Оператор тех. поддержки иностранных сайтов.

2013- по сегодняшний день преподаватель тибетской йоги- Янтра йоги

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Отзывы заказчиков
seriuslait
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Авторские статья для туризма
Все происходит оперативно и как заявлено в ТЗ : Рекомендую
Отличный заказчик! Все четко, понятно, оплата вовремя.
Ответный отзыв
Переводы
нет отзывов
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