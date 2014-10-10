Переводчик, копирайтер
2010-2011- Переводчик медицинских текстов. Внештатный сотрудник.
2012- Оператор тех. поддержки иностранных сайтов.
2013- по сегодняшний день преподаватель тибетской йоги- Янтра йоги
Портфолио
- Фонд социального страхования (ФСС)228 просмотров
- Закон об ОСАГО136 просмотров
- Янтра Йога168 просмотров
- Перевод УЗИ137 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
9 лет назад
Все происходит оперативно и как заявлено в ТЗ : Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Все четко, понятно, оплата вовремя.
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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