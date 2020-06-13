Ирина Дроздова IrinaDrozdovaIrinaDrozdova
35 летУкраина/Одесса
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Качество по приятной цене ! Презентация -- это не просто реклама.это элегантный способ показать эксклюзивность заказчика!
Рада приветствовать Вас на моей страничке.
Я creative видео-дизайнер.могу предложить Вам качественный монтаж и обработку видео.
Промо - рекламные ролики. видео на разные темы. Youtube . и т.д. и т.д. и т.д.
Могу сделать видео в нужном стиле или разработать стиль сама.
Для Вашего удобства предоставляю скриншоты и варианты дизайна в процессе работы.
легко вношу правки и корректировки.всегда готова к обсуждению деталей.
Для постоянных клиентов конечно легко выполню тест задание.)))
Постоянно повышаю уровень дизайна и видео-обработки . в курсе новинок и свежих тенденций .
мой девиз : Качество по приятной цене !
Со мной работать легко и удобно. с ув. Ирина.
Портфолио
- Видео-010134 просмотра
- Видео презентация128 просмотров
- Бизнес136 просмотров
- Бизнес КОНФЕРЕНЦИЯ NAIL - ИНДУСТРИИ135 просмотров