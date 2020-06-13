Качество по приятной цене ! Презентация -- это не просто реклама.это элегантный способ показать эксклюзивность заказчика!

Рада приветствовать Вас на моей страничке.

Я creative видео-дизайнер.могу предложить Вам качественный монтаж и обработку видео.

Промо - рекламные ролики. видео на разные темы. Youtube . и т.д. и т.д. и т.д.

Могу сделать видео в нужном стиле или разработать стиль сама.

Для Вашего удобства предоставляю скриншоты и варианты дизайна в процессе работы.

легко вношу правки и корректировки.всегда готова к обсуждению деталей.

Для постоянных клиентов конечно легко выполню тест задание.)))

Постоянно повышаю уровень дизайна и видео-обработки . в курсе новинок и свежих тенденций .

мой девиз : Качество по приятной цене !

Со мной работать легко и удобно. с ув. Ирина.

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