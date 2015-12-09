Я начинающий веб-дизайнер с огромным желанием развиваться и совершенствоваться!

Выполню Ваш заказ в срок, учту все пожелания, внесу правки! По образованию я архитектор, в процессе учебы изучала колористику, композицию, дизайн, рисунок. Веб-дизайну обучилась самостоятельно. Ответственно подхожу к работе, так как очень люблю ее и стремлюсь улучшить свои знания и навыки с каждым макетом! По максимально привлекательным ценам! Пришлю готовый макет в формате psd, с аккуратно и понятно разложенными группами и слоями. При желании могу заняться и версткой на HTML!