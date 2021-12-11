IrinaIIrena

Копирайтер
Здравствуйте, я начинающий, но очень деятельный копирайтер, в 2021 году прошла курсы РАНХиГС "Копирайтер и работа с текстами".
Работаю преподавателем экономических дисциплин в колледже. Есть опыт написания студенческих работ (дипломы, курсовые, контрольные), написала как автор 50+ работ.
Пишу посты к социальным сетям, тексты для e-mail рассылок, рерайтинг, делаю презентации в следующих нишах:
- экономика/бухгалтерия;
- бьюти индустрия;
- фитнес;
- детская одежда.
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