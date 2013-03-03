Продавец за пишущей машинкой.
Создаю сайты, подобные консультантам в магазине - у них покупают. Пишу тексты всего 1 раз, после чего они работают годами. Редактирую контент под пользователя, после чего прибыль сайта увеличивается. Занимаюсь рекламой и продвижением в интернете. Это работает.
Услуги:
• Продающие тексты
• Коммерческие предложения
• Статьи, релизы и новости
• Тексты для электронных рассылок
• Контент для сайтов
• Тест юзабилити
• SEO аудит
Разбираюсь в маркетинге. Знаю основы экономики, социологии, социолингвистики. Занималась личными продажами - и использую этот опыт в работе. Прошла несколько специализированных курсов от российских, американских и европейских гуру копирайтинга.
Опыт:
• Более 6 лет работы в печатных и интернет-изданиях.
• Создавала текстовый и графический контент для сайтов.
• Писала имиджевые и продающие тексты.
• Осуществляла новостной мониторинг.
• Проводила аудиты.
• Занималась seo-продвижением более 30 ресурсов.
Результаты:
Мои тексты не только увеличивают посещаемость, но и дают высокий уровень конверсии.
10 сайтов в ТОПе.
Создала более 2500 текстов.
Работала более чем с 200 сайтами.
Рекомендации:
Братишко Елена (Главный редактор проект "Большой Брат") [email protected]
Олег Семиглазов (Web редактор, проекты jojoba.ru, profkosmetika.net, aroma-gold.ru) [email protected]
Екатерина Агапонова (Главный редактор Викимарт) [email protected]
Стоимость текста - от 1000 рублей.