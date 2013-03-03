Копирайтер, мастер продающих текстов, web редактор, журналист

Продавец за пишущей машинкой.

Создаю сайты, подобные консультантам в магазине - у них покупают. Пишу тексты всего 1 раз, после чего они работают годами. Редактирую контент под пользователя, после чего прибыль сайта увеличивается. Занимаюсь рекламой и продвижением в интернете. Это работает.

Услуги:

• Продающие тексты

• Коммерческие предложения

• Статьи, релизы и новости

• Тексты для электронных рассылок

• Контент для сайтов

• Тест юзабилити

• SEO аудит

Разбираюсь в маркетинге. Знаю основы экономики, социологии, социолингвистики. Занималась личными продажами - и использую этот опыт в работе. Прошла несколько специализированных курсов от российских, американских и европейских гуру копирайтинга.

Опыт:

• Более 6 лет работы в печатных и интернет-изданиях.

• Создавала текстовый и графический контент для сайтов.

• Писала имиджевые и продающие тексты.

• Осуществляла новостной мониторинг.

• Проводила аудиты.

• Занималась seo-продвижением более 30 ресурсов.

Результаты:

Мои тексты не только увеличивают посещаемость, но и дают высокий уровень конверсии.

10 сайтов в ТОПе.

Создала более 2500 текстов.

Работала более чем с 200 сайтами.

Рекомендации:

Братишко Елена (Главный редактор проект "Большой Брат") [email protected]

Олег Семиглазов (Web редактор, проекты jojoba.ru, profkosmetika.net, aroma-gold.ru) [email protected]

Екатерина Агапонова (Главный редактор Викимарт) [email protected]

Стоимость текста - от 1000 рублей.