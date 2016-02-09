IrinaKad

Ирина IrinaKad

 
43 годаРоссия/Ростов-на-Дону
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Графический дизайнер

Айдентика: разработка логотипов и фирменного стиля.

Разработка дизайн-макетов полиграфической продукции:плакаты, буклеты, листовки, брошюры, сертификаты, дипломы, блокноты, календари, открытки, этикетки, пломбы и пр.

Разработка дизайн-макетов для наружной рекламы: стенды, оформление офисов, баннеры, оформление сцены, roll-up и пр.

Разработка дизайн-макетов сувенирной продукции: майки, кепки, ручки, флаги, вымпелы, наклейки, магниты, призы и т.д.

Портфолио
Дизайн продукции
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$5/час
от $5
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