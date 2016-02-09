Графический дизайнер
Айдентика: разработка логотипов и фирменного стиля.
Разработка дизайн-макетов полиграфической продукции:плакаты, буклеты, листовки, брошюры, сертификаты, дипломы, блокноты, календари, открытки, этикетки, пломбы и пр.
Разработка дизайн-макетов для наружной рекламы: стенды, оформление офисов, баннеры, оформление сцены, roll-up и пр.
Разработка дизайн-макетов сувенирной продукции: майки, кепки, ручки, флаги, вымпелы, наклейки, магниты, призы и т.д.
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Портфолио
- Дизайн этикеток214 просмотров
- Дизайн сувенирной продукции216 просмотров
- Проект146 просмотров
- Листовки197 просмотров
- Дизайн полиграфической продукции187 просмотров
- Дизайн меню170 просмотров
- Фирменный стиль яхтенной компании Yacht Vacation192 просмотра
- Логотипы мероприятий240 просмотров
- Логотипы164 просмотра
Дизайн продукции
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