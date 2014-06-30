Общительная, разностороняя, позитивная)
Высшее образование (Институт финансов и учета, экономист)
Доп.образование: психология отношений
Опыт работы по написанию курсовых, дипломов, статей на темы:
- финансы и кредит
- маркетинг
- семейное право
- психология отношений
- дизайнерское искусство
В данный момент - молодая мама в декрете
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