IrinaKro

Ирина Кропотова IrinaKro

 
41 годРоссия/Серпухов
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Общительная, разностороняя, позитивная)

Высшее образование (Институт финансов и учета, экономист)

Доп.образование: психология отношений

Опыт работы по написанию курсовых, дипломов, статей на темы:

- финансы и кредит

- маркетинг

- семейное право

- психология отношений

- дизайнерское искусство

В данный момент - молодая мама в декрете

Портфолио
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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