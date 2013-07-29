IrinaLU

Ирина IrinaLU

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Качество - главный залог успеха

Высшее образование по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" - экономист;

Средне-техническое образование по специальности "Правоведение" - юрист;

С 2005 года по настоящее время работаю главным бухгалтером.

Копирайтинг
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $3
от 3 дней
нет рейтинга