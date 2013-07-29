Качество - главный залог успеха
Высшее образование по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" - экономист;
Средне-техническое образование по специальности "Правоведение" - юрист;
С 2005 года по настоящее время работаю главным бухгалтером.
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