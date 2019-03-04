IrinaMasalskix

Ирина IrinaMasalskix

 
27 летРоссия/Пермь
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Доводи каждое дело до конца!

На бирже совсем недавно, но опыт в данной сфере имеется (1 год), гарантирую высокое качество текста, быструю исполнительность, согласованность каждой детали, связь 24 часа в сутки во время исполнения заказа.

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