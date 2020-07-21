IrinaNikDes

Web-дизайн, видеомонтаж, полиграфия, а так же предоставляю услуги копирайтера

Здравствуйте!

Вам не кажется что все заявки кандидатов похожи друг на друга? Давайте, я попробую заинтересовать вас другим способом.

Я предоставляю услуги дизайна, создания логотипов, макетов, баннеров, наклеек, различной полиграфии, в том числе и свадебной, монтаж видео, презентации на различные темы.

5 причин выбрать меня исполнителем!

1. Результат 100%. Вы получите готовый дизайн или монтаж, проработанный с вами на каждом этапе.

2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

3. Рекомендации. Три года работы в сфере дизайна помогут мне и вам сделать идеальный для вашего случая проект.

4. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».

5. Возможность выполнения срочной работы . Часто у людей случаются форс- мажоры, и вам срочно нужен дизайн или смонтированное видео и т.д. Я часто берусь за подобного рода ситуации и с удовольствием вам помогу.