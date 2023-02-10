IrinaRazinina

Інтер'єрний скетч

Доброго дня!

Займаюся інтер'єрним скетченгом. Працюю з дизайнерами - малюю 2д плани для оформлення альбому креслень та презентації планування замовнику і 3д візуалізації для презентації проєкту замовнику. Так само працюю із забудовниками житлових комплексів, відмальовування планувальних рішень для яскравої презентації потенційним покупцям квартири або будинку.

Готова виконати для вас 2д скетч план, 3д візуалізацію інтер‘єру в ручній подачі, тим самим ви зможете здивувати замовника чимось новим і незвичайним.

Працюю в програмах:

Procreate - відтворення скетчів

ArchiCad - побудова 3д моделі і вибір необхідного ракурсу для відтворення візуалізації (креслення і модель не надаю).

Термін виконання від 1-2 робочих днів, залежно від складності та наповнення проєкту.

Ціни обговорюються окремо і залежать від проекту.

Мої проєкти в інстаграмі: irina_razinina