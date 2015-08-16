Переводчик итальянского языка

1987 – 1990 – Экономист финансового отдела Предприятия "Зарубежатомэнергострой», г. Москва

1991 – 1992 – Главный бухгалтер СП «Старый Замок», г. Красногорск, Московская область

1992 – 1997 – Главный бухгалтер ИЧП «Контраст», г. Москва

1997 – 1998 – Переводчик, туристический гид в Италии

1998 – 2000 – Менеджер продаж телефонной компании «GSC» г. Прато (Италия)

2001 – 2002 – Сотрудничество с различными бюро переводов городов Болонья, Бреша, Имола в качестве переводчика

2003 – Секретарь, агент агентства по продаже недвижимости «Studio Casa S.r.L» в г. Бреша

2004 – Консультант по рекламе фирмы «NPL Consulting», продажа мебели в г. Милан

2005 – 2006 – Межкультурный посредник в школах провинции города Варезе Ассоциации ANOLF.

2006 – 2008 – Сотрудничество с агентством по переводам «Studio Sandonà» в городе Милане в качестве переводчика

2008 – 2012 – Сотрудничество с фирмой BIREL SpA, г. Лиссоне (Милан) в качестве переводчика

2012 – 2015 – Удаленное преподавание итальянского языка через программу Skype

2015 – Компания "Ваш репетитор". Преподавание итальянского языка в г. Краснодаре.