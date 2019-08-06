IrinaRussia

РСЯ

Всегда добиваюсь, поставленных передо мною целей, несмотря ни на какие препятствия. Специалист по настройке РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса). Работаю на результат.

Я не люблю, когда кто-то продает «кота в мешке». Если человек уверен в качестве своего продукта, тогда не страшно дать попробовать кусочек бесплатно.

Именно поэтому, я не боюсь делать бесплатные аудиты. После аудита вы сможете убедиться в том, разбираюсь ли я в своем деле, и лучше понять - нужна ли вам моя помощь в настройке рекламы.

Настрою тестовую рекламную кампанию для вашего сайта, что входит в мою работу:

- Настройка рекламы РСЯ на небольшое количество ключевых фраз (10-30 штук),

- Открутка рекламы на минимальном бюджете (3000 рублей)

- Установка системы аналитики «Яндекс метрики», для отслеживания эффективности рекламы

- Создание объявлений (3-10 штук)

Стоимость: 2500 рублей. Срок: 3-5 дней (после сбора всей информации необходимой для работы)

- Ведение рекламы после запуска до 14 дней (бесплатно) - Отчет по результатам рекламы - План дальнейших действий Если посчитаете нужным, то перед запуском кампании проведу аудит вашего сайта для увеличения эффективности ТРК (тестовой рекламной кампании) – бесплатно, за отзыв

Мой опыт 30-го стажа в бухгалтерии из них 19 лет Главный бухгалтер научил меня усидчивости, внимательности, ответственности. Любая помощь/работа в бухучете.