IrinaSemenuk

Реставрация старых фотографий, обтравка, ретушь, свето- и цветокоррекция

В 2006 г. Окончила Санкт-Петербургский реставрационный колледж, получив профессию реставратора.

В 2012 г.окончила СПБГУКИ по специальности- технолог скд.

Работаю художником-реставратором археологических и музейных тканей. В данный момент нахожусь в декретном отпуске по уходу за двухлетней дочкой.

Параллельно с основной работой занимаюсь обработкой фотографий в Adobe Photoshop: реставрацией старых фотографий, обтравкой, ретушированием, свето- и цветокоррекцией.