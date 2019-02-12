Ирина Новоселова IrinaSergeevna_IrinaSergeevna_
27 летРоссия/Сим
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайтер, рерайтер, чертеж Autocad
Образование:
высшее (инженер, профиль- природообустройство и водопользование,Академия Строительства и Архитектуры).
Программы:
Microsoft office (Word, Excel, Power Point), Autocad.
Темы статей, в которых предпочитаю работать:
Строительство, архитектура, языки, музыка, наука. С радостью поработаю над другой тематикой.
Языки:
Русский- носитель, украинский- свободно, английский- B1, испанский- А2.
Гарантирую трудолюбие и добросовестность.
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