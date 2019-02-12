IrinaSergeevna_

Копирайтер, рерайтер, чертеж Autocad

Образование:

﻿высшее (инженер, профиль- природообустройство и водопользование,Академия Строительства и Архитектуры).

Программы:

﻿Microsoft office (Word, Excel, Power Point), Autocad.

Темы статей, в которых предпочитаю работать:

﻿Строительство, архитектура, языки, музыка, наука. С радостью поработаю над другой тематикой.

Языки:

﻿Русский- носитель, украинский- свободно, английский- B1, испанский- А2.

Гарантирую трудолюбие и добросовестность.