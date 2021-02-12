IrinaStrelka

Дизайнер

Я работаю дизайнером 13 лет. Очень люблю создавать креативную яркую рекламу, продвигать страницы и группы в Инстаграм и Фейсбук. Работать могу только удаленно. Создаю яркие листовки и

флаера, стильные каталоги и буклеты, уникальные логотипы и фирменный стиль,

броские баннеры и афиши. Владею графическими редакторами: Adobe Photoshop,

Adobe Illustrator, Corel Draw, InDesign, Figma, Google Web Designer. Знание ПК,

MS Office (Word, Excel), Internet explorer. Мой портфолио: https://www.fl.ru/users/art_vista/portfolio/