дизайн полиграфии, верстка, наружная реклама, фирменный стиль
Образование: высшее.
Диплом КНУТД (Киевский национальный университет технологий и дизайна).
Специальность: дизайн, история искусств.
Дополнительное образование: учебный центр "Успех".
Специализация: компьютерный дизайн.
Практический опыт работы дизайнером: 5 лет.
Навыки: верстка текста и макетов полиграфической и рекламной продукции, разработка логотипов и фирменного стиля.
Практические знания в допечатной подготовке. Т.е. Вы получаете макет полностью готовый к печати.
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