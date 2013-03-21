дизайн полиграфии, верстка, наружная реклама, фирменный стиль

Образование: высшее.

Диплом КНУТД (Киевский национальный университет технологий и дизайна).

Специальность: дизайн, история искусств.

Дополнительное образование: учебный центр "Успех".

Специализация: компьютерный дизайн.

Практический опыт работы дизайнером: 5 лет.

Навыки: верстка текста и макетов полиграфической и рекламной продукции, разработка логотипов и фирменного стиля.

Практические знания в допечатной подготовке. Т.е. Вы получаете макет полностью готовый к печати.

Самая подробная информация и полное портфолио на моем сайте http://www.tri-std.com.ua/