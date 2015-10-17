опыт работы переводчиком (английский язык) - 20 лет устный перевод: на международных конференциях,саммитах, олимпийских играх, в международных компаниях. Стажировки и учеба в США и Великобритании. Письменный перевод: научно-популярная литература, сайты, медицина.
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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