опыт работы переводчиком (английский язык) - 20 лет устный перевод: на международных конференциях,саммитах, олимпийских играх, в международных компаниях. Стажировки и учеба в США и Великобритании. Письменный перевод: научно-популярная литература, сайты, медицина.