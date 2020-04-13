IrinaYakovleva

Таргетолог в Facebook & Instagram. Есть кейсы.

Получайте любое количество горячих клиентов в свой бизнес из Facebook и Instagram!❗️ВАЖНО❗️ Реклама в Facebook ~ на 30-50% дешевле, чем в контекстной рекламе. А эффективность ее в среднем выше.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Многие сталкиваются с проблемами при привлечении клиентов в свой бизнес:👉"Сливают" много рекламного бюджета, а заявки выходят дорогими и их мало👉Полная засада с подрядчиками — все хотят денег, но за результат никто не отвечает👉Поток клиентов нестабильный — то пусто, то густо. Это реально напрягает⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Работайте с экспертами своего дела: Получайте столько клиентов, сколько нужно для вашего бизнеса Работа выстраивается на ваш финансовый результат - Реклама должна приносить продажи! Опыт работы как малыми, так и с большими (более 1млн.руб./мес) рекламными бюджетами⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🔥Facebook — это сеть, ориентированная в первую очередь на деловые контакты и бизнес. Если вам нужны взрослые платежеспособные клиенты, рекламируйте свой продукт на Facebook. Это поможет вам уменьшить стоимость клиента по сравнению с контекстной рекламой в поисковиках.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Напишите 👉 "Подробнее" - получите расчет рекламного бюджета!