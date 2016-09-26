Активно ищу применения своим навыкам и энергии. Аналитический склад ума, внимательность, высокий уровень ответственности.
Мои умения
Личные
- Пунктуальность – всегда выполняю поставленные задачи в срок, умею управлять своим временем.
- Коммуникабельность– получаю удовольствие от общения с людьми, умею вести переговоры, объяснять свою точку зрения и учить.
- Целеустремленность– умею ставить цели себе и другим, и находить пути их достижения.
- Обучаемость– люблю учиться новому и применять полученные знания на практике.
- Уверенный пользователь программ МS Office – Word, Excel, PowerPoint.
- Уверенный пользователь Google docs и Open Office.
- Владение ПК на уровне продвинутого пользователя.
- Умение работать с административными интерфейсами сайтов и интернет-магазинов – Wordpress, Wix, Shopify.
- Опыт создания компаний в Google AdWords и анализа статистики в Google Analytics.
- Опыт создания рекламных компаний в Facebook Ads.
- Грамотный русский и украинский язык.