IrinaZar

Ирина IrinaZar

 
47 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Активно ищу применения своим навыкам и энергии. Аналитический склад ума, внимательность, высокий уровень ответственности.

Мои умения

Личные 

  • Пунктуальность – всегда выполняю поставленные задачи в срок, умею управлять своим временем.
  • Коммуникабельность– получаю удовольствие от общения с людьми, умею вести переговоры, объяснять свою точку зрения и учить.
  • Целеустремленность– умею ставить цели себе и другим, и находить пути их достижения.
  • Обучаемость– люблю учиться новому и применять полученные знания на практике.
Технические              

  • Уверенный пользователь программ МS Office – Word, Excel, PowerPoint.
  • Уверенный пользователь Google docs и Open Office.
  • Владение ПК на уровне продвинутого пользователя.
  • Умение работать с административными интерфейсами сайтов и интернет-магазинов – Wordpress, Wix, Shopify.
  • Опыт создания компаний в Google AdWords и анализа статистики в Google Analytics.
  • Опыт создания  рекламных компаний в Facebook Ads.
  • Грамотный русский и украинский язык.