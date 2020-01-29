Irina_7777_

Занимаюсь созданием сайтов, делаю уникальный дизайн, адаптирую сайт для всех устройств, специалист высокого уровня, также развиваясь в сфере дизайна

Считаюсь многоплановым и разносторонним специалистом. Профессиональные создатель сайтов ( высшее образование с сфере IT, а также работа за границей). Но также для меня очень интерес на сфера дизайна и копирайтинга. Стараюсь делать сотрудничество максимально удобным, всегда на связи. Заказы выполняю в срок и качественно, а самое главное руководствуясь Вашим рекомендациям.