ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ.

Основное:

2006 – 2011 гг. – Днепропетровский Национальный Университет им. О.Гончара

Специальность: психолог;специализация – социальная психология и психология управления.

Дополнительное:2010 год – специализированные курсы по программе «Усовершенствованиекомпьютерных навыков». 2011 год – тренинги личностного роста, прохождение курса «Инновационныеспособы использования психологических методик на практике».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ.1.10.2010 г. – 31.03.2012 г. – частное производственно торговое предприятие«Гольфстрим», должность менеджера.9.04.2012 г. – 11.09.2012 г. – диспетчер транспортного отдела вкомпании «САТ» (перевозки).6.10.2012 г. – 15.04.2013 г. – психолог в детском развивающемцентре «Орленок».По учебной программе – выезды в детские дома, интернаты иреабилитационные центры; занятия с детьми (ДЦП, ЗПР).10. 2018 г. – 04. 2020 г. – копирайтер текстов на медицинскуютематику, реклама строительных материалов, обработка интервью и художественных

текстов. Сентябрь 2020 г. – сотрудничество с новостным интернет-ресурсом «Пронедра.ру»и компанией «Сила слова».

Ключевые навыки: ü Написание уникальных текстов попредоставленным образцам или по желанию заказчика;ü Пишу на русском языке;ü Знаю, что такое «ключи» и умею с нимиработать;ü Владениепсиходиагностическими методами, ведение необходимой документации, обработка

полученных результатов;ü Опыт переговоров;ü Уверенноезнание ПК, опытный пользователь(Word, Excel, Internet, электронная почта);ü Умею простообъяснять (ставить задачи, делать презентации, обучать);ü Легко выступаюна публике;ü Опытпроведения тренингов и организационного консультирования.

Личные качества: ü Коммуникабельная, ü инициативная, ü настойчивая, ü адекватно реагирую на критику, ü психологически устойчива, ü легко обучаема, ü имею организаторские способности;ü ориентирована нарезультат;ü ответственная;ü отзывчивая;ü трудолюбивая;ü уверенна в себе;ü внимательна;ü высокаяработоспособность.ü большое желаниеучиться новому. Ссылки на работы: https://pronedra.ru/strany-kotorye-otkroyut-granicy-dlya-rossii-s-1-sentyabrya-2020-goda-501813.htmlhttps://pronedra.ru/chto-budet-esli-est-arbuz-s-kostochkami-501351.htmlhttps://pronedra.ru/kak-opredelyaetsya-prozhitochnyj-minimum-v-rossii-v-2020-godu-500164.htmlhttps://pronedra.ru/novyj-avtomat-kalashnikova-ak-19-ozhidaet-oficialnogo-predstavleniya-501042.html