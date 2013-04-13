pr-статьи

ЗНАНИЯ И ОПЫТ:

написание статей на разные темы, pr-статьи, опытный пользователь ПК (MS Office, Word, Internet, E-mail), написание и редактирование статей, знание основ психологии, стихосложения, разработка и проведение различных акций и мероприятий, анализ проделанной работы, стратегическое планирование.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2011-2009гг-pr-менеджер к.х. «Зеленый Бор»

2009-2008гг-pr-менеджер Ювелирного Холдинга «Алтын», заместитель председателя благотворительного фонда «Алтын. Наши Дети»

2008г–выпускающий редактор журнала «Мир Ногтей», разработка промо издания «Maxima»

2007–выпускающий редактор журнала «Мы»

2008-2005гг-директор салона красоты «Алина»

2005-2004гг–арт-менеджер, журналист журнала «Vintage»

2003-2000гг-арт-менеджер, журналист - Телеканал НТК, редакция журнала «Сезон»

2000-1996гг-редактор, журналист - Телерадиокомпания «Алау»

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Внимательность, оперативность, исполнительность, серьезное и ответственное отношение к работе, пунктуальность, высокая работоспособность, самодисциплина, стремление к максимальной эффективности и профессиональному росту, умение работать в команде и самостоятельно, без вредных привычек