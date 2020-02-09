Irina_Civilis

Судебный юрист-представитель, юрист в сфере банкротства, юрист в сфере защиты прав дольщиков

В настоящее время я являюсь создателем и руководителем Юридического центра по защите прав дольщиков от недобросовестных застройщиков.

Компания на рынке юридических услуг существует с 2012 г., впоследствии она была реорганизована (2016 г.) и прошла через ребрендинг (2019 г.), следствием чего явилось определение главного вектора деятельности компании - помощь дольщикам при их спорах с застройщиками, в том числе, помощь при банкротстве застройщиков.

Таким образом, весь спектр услуг для оказания помощи дольщикам сконцентрирован в одном месте.

Кроме того, я являюсь действующим практикующим юристом, напрямую сотрудничающим с арбитражными управляющими, ведущими процедуру таких крупных застройщиков, как АО "СУ-№155", КТ "СУ-№155" и Компания", ЗАО "МосОблИнвестСтрой", "дочки" URBAN GROUP", и иные.

Специализацией Юридического центра, таким образом, являются:

1. Взыскание неустойки с застройщиков (в том числе, находящимися в процедуре банкротства).

2. Защита прав участников строительства при банкротстве застройщика (включение требований в реестр кредиторов денежных требований или в реестр о передаче жилых/нежилых помещений - как через арбитражного управляющего, так и через арбитражный суд).

3. Признание и регистрация прав собственности на объекты недвижимого имущества (в том числе, через суд, даже если Ваш застройщик объявил себя банкротом, мы спасем Ваше имущество от включения его в конкурсную массу и реализации с торгов).

4. Расторжение договоров с застройщиком (в том числе, застройщиком, объявившем себя банкротом) и возврат уплаченных по ним денежных средств с взысканием с застройщика процентов за пользование чужими денежными средствами.

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Я всегда рада новым благодарным клиентам!

Вы также можете более подробно ознакомиться с моими профессиональными навыками ниже:

1. Юридические консультации по вопросам банкротства (в том числе, по вопросам банкротства застройщика).

2. Юридическое сопровождение в процедуре банкротства (в том числе, сопровождение банкротства застройщика).

3. Представительство в арбитражных судах по делам о банкротстве юридических лиц (как со стороны Кредитора, так и со стороны Должника), а также по делам о банкротстве застройщиков (как со стороны застройщика, так и со стороны арбитражного управляющего, а также со стороны заявителей в деле о банкротстве); все инстанции, общая юрисдикция и арбитраж (в зависимости от категории спора).

4. Введение процедуры банкротства в отношении Должника (инициация процедуры банкротства).

5. Представительство в судах первой, апелляционной и кассационной инстанции по спорам, возникающим в процессе процедуры банкротства должника (в том числе, оспаривание сделок Должника, взыскание дебиторской задолженности, привлечение к субсидиарной ответственности и прочее), а также по иным вопросам, возникающим в ходе деятельности юридического лица (корпоративные споры).

6. Представление и защита интересов Кредитора, Заявителя в деле о банкротстве в арбитражном суде при включении его требований в реестр кредиторов Должника (в том числе, включение требований в реестр о передаче жилых/нежилых помещений как через арбитражный суд, так и через арбитражного управляющего; включение денежных требований в реестр требований кредиторов должника); оспаривание включения в реестр требований других кредиторов.

7. Представление и защита интересов Должника, в том числе, Застройщика, в арбитражном суде при рассмотрении его споров с Кредиторами, Заявителями в деле о банкротстве; защита интересов Должника, в том числе, Застройщика, от заявленных требований Кредиторов, Заявителей в деле о банкротстве.

8. Представление интересов как Должника и Застройщика, объявившего себя банкротом (со стороны арбитражного управляющего), так и Кредитора и Заявителя в деле о банкротстве на собраниях кредиторов.

9. Подготовка документов к собранию кредиторов, а также подготовка пакета документов по результатам собрания кредиторов в арбитражный суд (реестры, протоколы, журналы регистраций, уведомления, бюллетени и пр.).

10. Составление плана работ по каждой отдельной процедуре банкротства юридического лица с указанием предстоящих мероприятий и необходимого срока их выполнения (в том числе, ведение судебных реестров, реестров текущих дел по каждому предприятию, контроль в исполнении заданий в срок, контроль за исполнением текущих заданий младшими юристами/помощниками юристов).

11. Подготовка юридических заключений по различным вопросам, возникающим в процессе банкротства должника.

12. Анализ документации Должника с целью оценки возможности и перспектив привлечения имущества в конкурсную массу для наибольшего удовлетворения заявленных требований Кредиторов (в том числе, путем взыскания дебиторской задолженности); в том числе, анализ предоставленной Должником документации для проведения финансового анализа;

13. Взыскание дебиторской задолженности в рамках процедуры банкротства Должника.

14. Подготовка ответов на жалобы и возражения относительно деятельности арбитражного управляющего; подготовка заключений относительно законности действий арбитражного управляющего в рамках процедуры банкротства Должника; формирование позиции и подготовка отзывов, представительство в судах по вопросам признания собраний кредиторов недействительными, о признании недействительными решений, принятых на собраниях кредиторов, в том числе, споры по оспариванию принятых на собрании кредиторов положений о порядке, условиях и сроках продажи имущества должника.

15. Оспаривание сделок Должника.

16. Привлечение бывшего руководителя Должника к субсидиарной ответственности (как со стороны арбитражного управляющего, так и со стороны Кредитора) (формирование правовой позиции, подготовка отзыва и представительство в суде при рассмотрении дел о привлечении к субсидиарной ответственности).

17. Подготовка процессуальных документов различной сложности как в рамках процедуры банкротства, так и вне указанной процедуры (запросы, ходатайства, заявления, апелляционные и кассационные жалобы).

18. Взаимодействие со службой судебных приставов на стадии исполнения решений о взыскании дебиторской задолженности (получение исполнительного листа, подготовка и подача заявления о возбуждении исполнительного производства в службу судебных приставов, контроль за ходом и исполнением решения суда о взыскании задолженности в пользу Должника).

19. Оспаривание действий/бездействия судебного пристава-исполнителя.

20. Признание незаконными решений/постановлений органов государственной власти (ФНС, ССП и пр.), представительство в судах по данным спорам.

21. Взыскание задолженности по договорам (различные виды), в том числе по «ступенчатым» искам (например, взыскание задолженности по договорам займа, переуступленной новому кредитору по договору цессии/уступки права требования, взыскание долга по договору поставки с поручителя).

22. Составление договоров различного вида (в том числе, Договоры цессии, представляющие собой по сути Договор купли-продажи имущества Должника по результатам торгов по продаже имущества обанкротившегося предприятия).

23. Выполнение иных задач в области банкротства юридического лица, в том числе, застройщика, различной степени сложности.

24. Судебно-претензионная работа в целях решения споров иных категорий, ведение дел различных категорий:

трудовые споры (восстановление работника в должности, взыскание вынужденного прогула и прочее); бракоразводные процессы (в том числе, взыскание алиментов, определение порядка проживания ребенка, раздел имущества, иное); защита прав потребителей.

25. Представление интересов клиента в районных судах и судах вышестоящих инстанций по различным категориям дел: споры с застройщиками, споры по защите прав потребителей, имущественные споры, бракоразводные споры, трудовые споры, иное.

26. Взыскание неустойки с застройщика, в том числе, через арбитраж и в рамках процедуры банкротства застройщика.

27. Иные споры, вытекающие из гражданско-правовых отношений, арбитражные споры.

28. Сопровождение исполнительного производства:

активное взаимодействие с ФССП: подача необходимых заявлений, ходатайств в ФССП с целью скорейшего исполнения решения суда и требований исполнительного документа (как со стороны Кредитора, так и со стороны Должника: изменение очередности взыскания, заключение мирового соглашения и пр.);

подача жалоб вышестоящим должностным лицам и в суд на действия/бездействие судебного пристава-исполнителя;

воздействие на Должника правовыми методами в целях скорейшего погашения долга: привлечение к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности, индексация присужденной суммы и пр.

29. Назначение экспертизы в рамках судебного разбирательства.

30. Консультирование населения по различным отраслям права.

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