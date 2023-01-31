Здравствуйте, Иванна. Ищем специалиста для настройки контекстной рекламы. Есть рекламный аккаунт. Настраивали сами, но не хватает времени для более детальной работы. Если интересно предложение, сброшу ссылку на интернет-магазин и контакты.