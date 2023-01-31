Здравствуйте, Иванна. Ищем специалиста для настройки контекстной рекламы. Есть рекламный аккаунт. Настраивали сами, но не хватает времени для более детальной работы. Если интересно предложение, сброшу ссылку на интернет-магазин и контакты.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Контекстная рекламанет заявокЗакрыт10 месяцев назад
Здравствуйте, Екатерина. Ищем специалиста для настройки контекстной рекламы. Есть рекламный аккаунт. Настраивали сами, но не хватает времени для более детальной работы. Если интересно предложение, сброшу ссылку на интернет-магазин и контакты.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 месяцев назад
Здравствуйте, Роман. Ищем специалиста для настройки контекстной рекламы. Есть рекламный аккаунт. Настраивали сами, но не хватает времени для более детальной работы. Если интересно предложение, сброшу ссылку на интернет-магазин и контакты.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт10 месяцев назад
Необходимо грамотно настроить КМР в Google Ads для увеличения заказов. Есть опыт в настройке рекламы. Нужен специалист, который бы доработал и вел аккаунт по рекламе для интернет-магазина.Контекстная реклама18 заявокЗакрыт10 месяцев назад