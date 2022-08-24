Irina_Ivanovna_

Специалист по контекстной рекламе в Яндекс Директ

Мои услуги будут Вам полезны, если

- хотите получать на сайт клиентов с деньгами, готовых заказывать Ваш товар или услугу.

- ищете специалиста, который сделает качественную рекламу и на совесть.

Вы получите при работе со мной:

- Профессионального директолога, который сам организует процесс работы или подстроиться под Ваш план;

- Прозрачный процесс исполнения работы с Вашим минимальным вовлечением.

- Качественно выполненную работу в рамках согласованного бюджета и в нужный срок.

- Никаких шаблонов, с каждым заказчиком работаю только индивидуально