Irina_Ivanovna_

Специалист по контекстной рекламе в Яндекс Директ
Мои услуги будут Вам полезны, если
- хотите получать на сайт клиентов с деньгами, готовых заказывать Ваш товар или услугу.
- ищете специалиста, который сделает качественную рекламу и на совесть.
Вы получите при работе со мной:
- Профессионального директолога, который сам организует процесс работы или подстроиться под Ваш план;
- Прозрачный процесс исполнения работы с Вашим минимальным вовлечением.
- Качественно выполненную работу в рамках согласованного бюджета и в нужный срок.
- Никаких шаблонов, с каждым заказчиком работаю только индивидуально
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