Irina_Klim

Автор.
Доброго времени суток!
О себе:
журналист, копирайтер, рекламщик, писатель.
Одним словом - автор.
Пишу давно, много, качественно.
Темы разные, сроки минимальные, тексты только собственной выделки (без рерайтинга).
Опыт как в написании рекламного направления (слоганы, нейминг, продающие тексты), так и в журналистике, в т.ч.журнальный формат (статьи-исследования, интервью, тревэл-, глянец-журналистика), так же опыт контент-менеджмента (работа с копирайтерами, редактирование, обработка изображений).
В целом, любовь со словом давняя и взаимная))
От меня-интересные, уникальные, отвечающие параметрам Заказчика тексты в срок или даже чуть раньше, от Вас - четко сформулированная задача и своевременная оплата.
Рада буду сотрудничеству.
Действие аккаунта приостановлено!