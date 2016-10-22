Irina_Klim

Автор.

Доброго времени суток!

О себе:

журналист, копирайтер, рекламщик, писатель.

Одним словом - автор.

Пишу давно, много, качественно.

Темы разные, сроки минимальные, тексты только собственной выделки (без рерайтинга).

Опыт как в написании рекламного направления (слоганы, нейминг, продающие тексты), так и в журналистике, в т.ч.журнальный формат (статьи-исследования, интервью, тревэл-, глянец-журналистика), так же опыт контент-менеджмента (работа с копирайтерами, редактирование, обработка изображений).

В целом, любовь со словом давняя и взаимная))

От меня-интересные, уникальные, отвечающие параметрам Заказчика тексты в срок или даже чуть раньше, от Вас - четко сформулированная задача и своевременная оплата.

Рада буду сотрудничеству.