Irina_Kononenko

Моя страсть – искусство! Особенно я влюблена в иллюстрации! Меня вдохновляет стиль мультяшек. Ведь они такие милые, интересные и смешные!

Я обучалась в ВХУ на факультете живописи и у меня есть знания в области

комопзиции, колорита и тональных отношений.

Иллюстрацию я рисую: 1. Графическим планшетом WACOM в Photoshop, Illustrator; 2. Рисую от руки при помощи таких материалов пастель, цветные и пастельные карандаши, ручки, акрил,

акварель.

Я организованный, творческий и ответственный человек. Для меня главное – не угасать,

продолжать познавать новое, выражать свой художественный замысел и идти к

целям. Спасибо всем кого заинтересовало моё творчество!