Irina_Mihalko

Таргетолог / CMM / Cоздатель сайта на Тильда / Tаплинг

Меня зовут Ирина. Яначинающий таргетолог и для наработки опыта и составления кейса ищу клиента. Помогу с:✔️ детальныйанализ лендинга или аккаунта✔️составление качественного УТП✔️ анализ исегментация целевой аудитории✔️ конкурентныйанализ✔️ созданиекреативов✔️ настройкарекламного кабинета✔️ запускрекламных компаний✔️планирование бюджета рекламных компаний✔️ работа сретаргетингом✔️ работа саналитическими отчётами Имею огромное желание и мотивацию развиваться,самосовершенствоваться и качественно работать.