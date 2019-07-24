Irina_SMM

Ирина Irina_SMM

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Эксперт в области продаж в социальных сетях. Создаю оборот от 1 млн рублей из социальных сетей при затратах на таргетинг не более 5%.

Я - руководитель своего SMM агентства. Мы ведем на постоянной основе аккаунты не менее 15 клиентов. Каждый из наших клиентов с нами не менее 2 лет!

Бренды, которыми гордимся:  Аскона, Манн Групп, Ремжилстрой, Ультра, Валетта - мебель. 

Наши главные преимущества:

  • умеем сделать социальные сети реальным каналом продаж (наши клиенты имеют миллионные обороты из соц.сетей при затратах на таргетинг не более 5% от оборота);
  • создаем необыкновенно креативный контент. Забудьте о скучном профиле).
Прежде всего работу мы начинаем с определения целей ведения вашего профиля: 

  • создание действующего канала продаж;
  • работа с брендом: позиционирование, лояльность;
  • работа в качестве клиентского сервиса.
Запуск таргетированной рекламы мы всегда начинаем с теста. Чтобы выявить лучшие аудитории, лучшие объявления, а также точно определить оптимальный рекламный бюджет. Главное для нас - создать оборот с минимальными затратами на таргетинг!

А наше любимое - это контент! У нас он не бывает скучным! Никаких макетов! Только живые фото, юмористические видео на отработку возражений потребителей, посты на увеличение вовлеченности пользователей в контент.

Аналитика, отчеты и постоянное совершенствование - это тоже все про нас!

О себе:

  • Профессиональный маркетолог. 10 лет стаж, из них 4 года - в онлайн сфере.
  • Закончила MBA по интернет - маркетингу в РЭУ им. Г. В. Плеханова.
  • Спикер российских конференций по SMM.
  • Создатель и руководитель Школы SMM "В SMM главное - маркетинг" - оффлайн обучение. Прошло уже 2 потока по 25 человек.
  • Руководитель SMM Агентства, в котором мы ведем такие бренды как Аскона, Манн Групп, Ремжилстрой, Ультра, Валетта - мебель.