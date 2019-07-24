Эксперт в области продаж в социальных сетях. Создаю оборот от 1 млн рублей из социальных сетей при затратах на таргетинг не более 5%.
Я - руководитель своего SMM агентства. Мы ведем на постоянной основе аккаунты не менее 15 клиентов. Каждый из наших клиентов с нами не менее 2 лет!
Бренды, которыми гордимся: Аскона, Манн Групп, Ремжилстрой, Ультра, Валетта - мебель.
Наши главные преимущества:
- умеем сделать социальные сети реальным каналом продаж (наши клиенты имеют миллионные обороты из соц.сетей при затратах на таргетинг не более 5% от оборота);
- создаем необыкновенно креативный контент. Забудьте о скучном профиле).
- создание действующего канала продаж;
- работа с брендом: позиционирование, лояльность;
- работа в качестве клиентского сервиса.
А наше любимое - это контент! У нас он не бывает скучным! Никаких макетов! Только живые фото, юмористические видео на отработку возражений потребителей, посты на увеличение вовлеченности пользователей в контент.
Аналитика, отчеты и постоянное совершенствование - это тоже все про нас!
О себе:
- Профессиональный маркетолог. 10 лет стаж, из них 4 года - в онлайн сфере.
- Закончила MBA по интернет - маркетингу в РЭУ им. Г. В. Плеханова.
- Спикер российских конференций по SMM.
- Создатель и руководитель Школы SMM "В SMM главное - маркетинг" - оффлайн обучение. Прошло уже 2 потока по 25 человек.
- Руководитель SMM Агентства, в котором мы ведем такие бренды как Аскона, Манн Групп, Ремжилстрой, Ультра, Валетта - мебель.
Действие аккаунта приостановлено!