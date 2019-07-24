Эксперт в области продаж в социальных сетях. Создаю оборот от 1 млн рублей из социальных сетей при затратах на таргетинг не более 5%.

Я - руководитель своего SMM агентства. Мы ведем на постоянной основе аккаунты не менее 15 клиентов. Каждый из наших клиентов с нами не менее 2 лет!

Бренды, которыми гордимся: Аскона, Манн Групп, Ремжилстрой, Ультра, Валетта - мебель.

Наши главные преимущества:

умеем сделать социальные сети реальным каналом продаж (наши клиенты имеют миллионные обороты из соц.сетей при затратах на таргетинг не более 5% от оборота);

создаем необыкновенно креативный контент. Забудьте о скучном профиле).

Прежде всего работу мы начинаем с определения целей ведения вашего профиля:

создание действующего канала продаж;

работа с брендом: позиционирование, лояльность;

работа в качестве клиентского сервиса.

Запуск таргетированной рекламы мы всегда начинаем с теста. Чтобы выявить лучшие аудитории, лучшие объявления, а также точно определить оптимальный рекламный бюджет. Главное для нас - создать оборот с минимальными затратами на таргетинг!

А наше любимое - это контент! У нас он не бывает скучным! Никаких макетов! Только живые фото, юмористические видео на отработку возражений потребителей, посты на увеличение вовлеченности пользователей в контент.

Аналитика, отчеты и постоянное совершенствование - это тоже все про нас!

О себе: