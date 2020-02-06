Irina_SSova

Всевозможные переводы с испанского на русский.

Меня зовут Ирина и я предоставляю переводы высочайшего уровня вне зависимости от темы работы, так как мой Испанский является одним из родных языков (русский, английский). Готова помочь с любым переводом, будь это перевод дипломной работы, медицинских бумаг или популярной песни. Немного о себе: Открыта в общении, люблю трудности и люблю четкость при работе, закончила старшую школу в Америке (Texas AESA PrepSchool), в настоящее время обучаюсь в Международном университете Валенсии (Universidad Internacional de Valencia) на курсе международных отношений.

Буду рада помочь Вам.