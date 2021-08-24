Irina_Saharova

Здравствуйте!С радостью возьмусь за работу и сделаю все точно и в срок.Я проходила обучение по копирайтингу, поэтому без труда выполню задание. Я очень люблю писать тексты и имею хорошую скорость при наборе. Успешно пользуюсь программами для работы с текстами, аудио и видео. Разносторонне развитая, интересуюсь многими сферами жизни. Имею среднее профессиональное образование (красный диплом по специальности Бухгалтер) и высшее образование (бакалавр, направление Экономика профиль Финансы и кредит).Отправляйте задание в работу! И я сразу же приступлю к его выполнению. Сделаю все максимально качественно и к нужному сроку. Для меня очень важен Ваш положительный отзыв после выполнения работы. Спасибо!