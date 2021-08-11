Irina_Shmakova

Ирина Шмакова Irina_ShmakovaIrina_Shmakova
Меня зовут Ирина. Я сертифицированный веб-дизайнер, вы смело можете доверить мне свой проект! Проходила обучение в нескольких школах, в том числе в Skillbox - одного из лидеров российского рынка онлайн-образования.
Занимаюсь разработкой дизайна сайтов на Tilda, таких как лендинги, интернет-магазины, сайты-визитки, промо-сайты. Верстаю простые и сложные сайты на Zero Block, шаблонных блоках с применением различных фишек. Поэтому вы получите что-то уникальное, не стандартное, что точно выделит ваш дизайн среди конкурентов. Люблю креатив и красивый визуал. Уважаю уместную интересную анимацию. При этом делаю сайты удобными для посетителя. Провожу вдумчивую работу, вникаю в проекты, подбираю шрифты, цветовую гамму и прорабатываю визуальную коммуникацию.
Помогу вам сделать ваш бизнес ещё успешнее! И бренд ещё более узнаваемым!
К работе подхожу максимально ответственно и профессионально. Делаю все быстро, четко.