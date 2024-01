Рада получать Ваши заказы.

Здравствуйте!

Меня зовут Ирина. Я переводчик(английский,немецкий), и 2D аниматор .

Окончила высшее учебное заведение, много лет изучаю иностраные языки, интересуюсь психологией, маркетингом,рисованием.

Hello everyone!

I`m Irina, an interpreter, and translator,(Eng, Deutsch) also I`m a 2D animator.

I`ve graduated from a higher educational institution, I`ve been studying foreign languages ​​for many years. I am interested in psychology, marketing, and drawing.

