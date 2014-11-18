Разработка проектов раздела ОВ, ТС, УУТЭ

Выполню проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с «Правилами

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» №1034 от 18.11.2014 г. и другой

нормативной документацией.

﻿ 1.Отсутствует СРО.

﻿ 2.Стоимость проекта 5 000 руб.

3.Срок выполнения работ от 3 до 5 дней (при наличии достаточных данных для проектирования). При необходимости выполнения более 3 типовых проектов стоимость работ и сроки выполнения работ возможно уменьшить.

﻿ 4. Результатом работ является проект в формате PDF, высылается на Ваш почтовый адрес . (образец проекта прилагается). Или проект по Вашему шаблону. Предварительно будет направлена принципиальная, монтажная схема и спецификация.

5.Корректировка существующего проекта для согласования выполняется после получения замечаний от проверяющей организации бесплатно в зависимости об объема в короткие сроки (1-2 дня). Полная переделка проекта за дополнительную плату (опять же в зависимости от объема).

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