Irina_TG

Ирина Irina_TG

 
54 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Разработка проектов раздела ОВ, ТС, УУТЭ

Выполню проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с «Правилами

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» №1034 от 18.11.2014 г. и другой

нормативной документацией.

﻿        1.Отсутствует СРО.

﻿        2.Стоимость проекта 5 000 руб.

        3.Срок выполнения работ от 3 до 5 дней (при наличии достаточных данных для проектирования). При необходимости выполнения более 3 типовых проектов стоимость работ и сроки выполнения работ возможно уменьшить.

﻿        4. Результатом работ является проект в формате PDF, высылается на Ваш почтовый адрес . (образец проекта прилагается). Или проект по Вашему шаблону. Предварительно будет направлена принципиальная, монтажная схема и спецификация.

        5.Корректировка существующего проекта для согласования выполняется после получения замечаний от проверяющей организации бесплатно в зависимости об объема в короткие сроки (1-2 дня). Полная переделка проекта за дополнительную плату (опять же в зависимости от объема).

﻿Если Вас заинтересовало предложение — дальше подробности.

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