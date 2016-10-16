Irina_Vict

Требования: уникальность текста - 100%, использование заданных ключевых слов. Загруженность: 10-12 характеристик товара в день, 1-2 статей в неделю, описание рубрик. Желательно присылать через 1-2 дня после поступления задачи. Товарная группа: канцелярия. ...